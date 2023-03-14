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Стало известно время начала матчей Медведева, Рублёва и Грачёвой в 4-м круге Индиан-Уэллса

ATP опубликовала расписание седьмого игрового дня турнира серии «Мастерс», который в эти дни проходит в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования продлятся до 19 марта.

В ночь со вторника на среду в Индиан-Уэллсе пройдут все матчи четвёртого круга (1/8 финала). На данном этапе соревнований Россия представлена двумя теннисистами – Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.

Среди женщин последней оставшейся в сетке россиянкой является Варвара Грачёва, которая сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Также интересным представляется выступление действующей чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Начало матчей седьмого игрового дня

Даниил Медведев (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 12) – примерно в 21:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – примерно в 22:30 мск.



Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – примерно в 22:30 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – примерно в 3:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка США Тейлор Фритц, у женщин – полька Ига Свёнтек.