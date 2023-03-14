Радукану — о выходе в 4-й круг Индиан-Уэллса: меня немного вдохновил Медведев

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) призналась, что одержать победу в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе над Беатрис Хаддад-Майей (6:1, 2:6, 6:4) из Бразилии ей помогло качество, которое она позаимствовала у российского теннисиста Даниила Медведева.

Напомним, Медведев в своём матче третьего круга мужской сетки с Ильёй Ивашко из Беларуси так же, как и Радукану, одержал победу в трёх сетах, выиграв первый и третий и слабо выступив во втором — 6:2, 3:6, 6:1.

«Я начала очень сильно, но небольшое снижение интенсивности или концентрации может привести к счёту 2:6, как вы видели.

Ты должен просто перезагрузиться в третьем сете, всегда легче подумать «окей, всего один сет, и всё закончится». Но вы видите, что такое случается в теннисе.

Что-то похожее я видела прошлым вечером в игре Медведева. Да, я думаю, он меня немного вдохновил. Мне кажется, это вполне обычное дело», — приводит слова Радукану Tennis 365.