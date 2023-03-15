Синнер одолел Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер (13-я ракетка мира) обыграл швейцарца Стэна Вавринку (100-я ракетка мира) и вышел в следующий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Синнер (11) выиграл со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время Янник Синнер выполнил пять эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из 14 заработанных брейк-пойнтов. Вавринка сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

В пятом круге Синнер встретится с американцем Тейлором Фритцем. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.