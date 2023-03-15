Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Седьмой игровой день. Результаты

Мария Саккари (Греция, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 17) – 6:4, 5:7, 6:3.

Кори Гауфф (США, 6) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:3, 1:6, 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – 6:3, 2:6, 6:4.

Петра Квитова (Чехия, 15) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:2, 3:6, 7:6 (13:11).

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – 6:3, 6:0.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 6:1.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.