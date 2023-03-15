Вавринка — про Руне: однажды он будет жалеть о репутации, которую создаёт среди игроков

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о непростом характере восьмой ракетки мира, 19-летнего датчанина Хольгера Руне.

Ранее Вавринка обыграл Руне в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. После матча у сетки у теннисистов произошёл неприятный диалог:

Руне: Теперь тебе нечего сказать?

Вавринка: Что?

Руне: Теперь тебе нечего сказать?

Вавринка: А что я должен сказать?

Руне имел в виду то, что в прошлом году на «Мастерсе» в Париже (Франция) Вавринка после поражения посоветовал ему не вести себя «как ребёнок» на корте.

«Он – великолепный молодой игрок с невероятным потенциалом. Но однажды он будет жалеть о репутации, которую создаёт среди игроков», — сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.