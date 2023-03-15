Вавринка — про Руне: однажды он будет жалеть о репутации, которую создаёт среди игроков

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о непростом характере восьмой ракетки мира, 19-летнего датчанина Хольгера Руне.
Ранее Вавринка обыграл Руне в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. После матча у сетки у теннисистов произошёл неприятный диалог:
Руне: Теперь тебе нечего сказать?
Вавринка: Что?
Руне: Теперь тебе нечего сказать?
Вавринка: А что я должен сказать?
Руне имел в виду то, что в прошлом году на «Мастерсе» в Париже (Франция) Вавринка после поражения посоветовал ему не вести себя «как ребёнок» на корте.
«Он – великолепный молодой игрок с невероятным потенциалом. Но однажды он будет жалеть о репутации, которую создаёт среди игроков», — сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.
- 15 марта 2023
-
22:22
-
22:18
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:29
-
21:14
-
20:44
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:36
-
19:14
-
19:10
-
19:00
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
15:53
-
14:50
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:03
-
12:31
-
12:00
-
11:00
-
10:07
-
09:44
-
09:36