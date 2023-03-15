Потапова официально получила предупреждение от WTA за выход на матч в футболке «Спартака»

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от руководства женской теннисной ассоциации (WTA) за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает журналист Джеймс Грэй в своих социальных сетях.

Поведение российской теннисистки сочли «неприемлемым, неуместным» и ожидают, что это больше не повторится.

Напомним, Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.