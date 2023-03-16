Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как изменился её теннис после триумфального Australian Open – 2023.

«Мне кажется, я стала более спокойной на корте, научилась контролировать свои эмоции, что помогает мне оставаться в игре, несмотря ни на что, и просто бороться за каждое очко, не теряя рассудка и не отдавая лёгкие очки соперникам», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В решающем матче Australian Open Арина Соболенко обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2000 рейтинговых очков. В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии.