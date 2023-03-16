Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, как изменился её теннис после триумфального Australian Open

Арина Соболенко рассказала, как изменился её теннис после триумфального Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как изменился её теннис после триумфального Australian Open – 2023.

«Мне кажется, я стала более спокойной на корте, научилась контролировать свои эмоции, что помогает мне оставаться в игре, несмотря ни на что, и просто бороться за каждое очко, не теряя рассудка и не отдавая лёгкие очки соперникам», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В решающем матче Australian Open Арина Соболенко обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2000 рейтинговых очков. В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии.

Медведев и Соболенко впервые в четвёрке лучших Индиан-Уэллса! Теперь они в шаге от финала Медведев и Соболенко впервые в четвёрке лучших Индиан-Уэллса! Теперь они в шаге от финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023