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Даниил Медведев, Арина Соболенко, Кори Гауфф: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023, где смотреть, сетка, расписание

Медведев бьётся за полуфинал Индиан-Уэллса! Помешает ли испанец с русскими корнями? LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. LIVE!
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В Калифорнии идут сражения за места в четвёрке лучших. И Даниил — среди претендентов. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня в Индиан-Уэллсе, где представители нижних половин сеток проведут четвертьфиналы. Матчей осталось так мало, что они умещаются на одном центральном корте. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко подошла к матчу с Кори Гауфф с отличным показателем в сезоне – 15 побед и одно поражение. Серия Даниила Медведева ещё более впечатляющая – он завоевал три титула подряд – Роттердам-Доха-Дубай, а с учётом первых кругов Индиан-Уэллса выиграл за месяц 17 поединков. Кстати, началась эта серия с победы над Алехандро Давидович-Фокиной. И с ним Даниилу играть сегодня. Начало матчей – в 21:00 мск. Как всё сложится – следите в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
15 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
16 марта 2023, четверг. 01:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Опрос: победит ли Медведев в И-У?
Live Даниил Сальников

Опрос: победит ли Медведев в И-У?

Кстати, самое время пройти опрос на злобу дня. Кто-то сможет остановить Медведева в Индиан-Уэллсе?

Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.

20:46 Даниил Сальников

Кстати с того матча в 1-м круге Роттердама и началась серия из 17 побед, с которой Медведев подошёл к новому матчу с Алехандро. На пути к нему он завоевал титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае, а также победил трёх соперников уже в Индиан-Уэллсе.

Серия побед Медведева (17):
Роттердам-2023 — 5 (Давидович-Фокина, ван де Зандсхулп, Оже-Альяссим, Димитров, Синнер)
Доха-2023 — 4 (Броэди, О'Коннелл, Оже-Альяссим, Маррей)
Дубай-2023 — 5 (Арнальди, Бублик, Чорич, Джокович, Рублёв)
Индиан-Уэллс-2022 – пока 3 (Накашима, Ивашко, Зверев).
20:43 Даниил Сальников

Ранее Медведев дважды играл с Алехандро Давидович-Фокиной и в обоих случаях россиянин вначале проигрывал сет, а затем одерживал волевую победу в трёх партиях. Так было в Мадриде-2021 и Роттердаме-2023.

20:18 Даниил Сальников

Обзор всего игрового дня представляем вашему вниманию.

Медведев вышел в 1/4 финала на испанца с русскими корнями. Расписание, сетки Индиан-Уэллса Медведев вышел в 1/4 финала на испанца с русскими корнями. Расписание, сетки Индиан-Уэллса
20:11 Даниил Сальников

На послематчевой пресс-конференции Медведев подробно рассказал, через что прошёл в этом матче, как ему дальше быть, если местный хард ему так не нравится. Кроме того, оказалось, что россиянину было тяжелее ходить по корту, чем носиться за глубокими и мощными переводами мяча Зверевым по углам корта.

«Пока не могу нормально ходить». Откровения Медведева после драматичного матча со Зверевым «Пока не могу нормально ходить». Откровения Медведева после драматичного матча со Зверевым
20:07 Даниил Сальников

Очень нервным получился для Даниила матч 4-го круга с Александром Зверевым, с постоянным ворчанием, беседами с арбитром, жалобами на состояние харда, с травмой голеностопа и волевой победой за 3 с лишним часа сражения. Все подробности в нашем обзоре.

«Надо запретить здесь играть!» Медведев вытащил тяжелейший матч после жуткого падения «Надо запретить здесь играть!» Медведев вытащил тяжелейший матч после жуткого падения
20:03 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание 8-го игрового дня. Состоится половина четвертьфиналов — из нижних половин сеток. В ночь со среды на четверг сыграют Медведев и Соболенко. Матчей осталось так мало, что они теперь помещаются на одном корте.

Расписание корта Стэдиум 1
21:00 мск. Норри (Великобритания, 10) — Тиафо (США, 14)
Не ранее 23.00. Гауфф (США, 6) — Соболенко (Беларусь, 2)
Не ранее 1:00. Медведев (Россия, 5) — Давидович-Фокина (Испания, 23)
Не ранее 4:00. Саккари (Греция, 7) — Квитова (Чехия, 15)
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