Медведев бьётся за полуфинал Индиан-Уэллса! Помешает ли испанец с русскими корнями? LIVE!

Вот как выглядит расписание 8-го игрового дня. Состоится половина четвертьфиналов — из нижних половин сеток. В ночь со среды на четверг сыграют Медведев и Соболенко. Матчей осталось так мало, что они теперь помещаются на одном корте.

Расписание корта Стэдиум 1

21:00 мск. Норри (Великобритания, 10) — Тиафо (США, 14)

Не ранее 23.00. Гауфф (США, 6) — Соболенко (Беларусь, 2)

Не ранее 1:00. Медведев (Россия, 5) — Давидович-Фокина (Испания, 23)

Не ранее 4:00. Саккари (Греция, 7) — Квитова (Чехия, 15)