Медведев бьётся за полуфинал Индиан-Уэллса! Помешает ли испанец с русскими корнями? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня в Индиан-Уэллсе, где представители нижних половин сеток проведут четвертьфиналы. Матчей осталось так мало, что они умещаются на одном центральном корте. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко подошла к матчу с Кори Гауфф с отличным показателем в сезоне – 15 побед и одно поражение. Серия Даниила Медведева ещё более впечатляющая – он завоевал три титула подряд – Роттердам-Доха-Дубай, а с учётом первых кругов Индиан-Уэллса выиграл за месяц 17 поединков. Кстати, началась эта серия с победы над Алехандро Давидович-Фокиной. И с ним Даниилу играть сегодня. Начало матчей – в 21:00 мск. Как всё сложится – следите в нашем лайве.
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Опрос: победит ли Медведев в И-У?
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Кстати с того матча в 1-м круге Роттердама и началась серия из 17 побед, с которой Медведев подошёл к новому матчу с Алехандро. На пути к нему он завоевал титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае, а также победил трёх соперников уже в Индиан-Уэллсе.
Роттердам-2023 — 5 (Давидович-Фокина, ван де Зандсхулп, Оже-Альяссим, Димитров, Синнер)
Доха-2023 — 4 (Броэди, О'Коннелл, Оже-Альяссим, Маррей)
Дубай-2023 — 5 (Арнальди, Бублик, Чорич, Джокович, Рублёв)
Индиан-Уэллс-2022 – пока 3 (Накашима, Ивашко, Зверев).
Ранее Медведев дважды играл с Алехандро Давидович-Фокиной и в обоих случаях россиянин вначале проигрывал сет, а затем одерживал волевую победу в трёх партиях. Так было в Мадриде-2021 и Роттердаме-2023.
Обзор всего игрового дня представляем вашему вниманию.
На послематчевой пресс-конференции Медведев подробно рассказал, через что прошёл в этом матче, как ему дальше быть, если местный хард ему так не нравится. Кроме того, оказалось, что россиянину было тяжелее ходить по корту, чем носиться за глубокими и мощными переводами мяча Зверевым по углам корта.
Очень нервным получился для Даниила матч 4-го круга с Александром Зверевым, с постоянным ворчанием, беседами с арбитром, жалобами на состояние харда, с травмой голеностопа и волевой победой за 3 с лишним часа сражения. Все подробности в нашем обзоре.
Вот как выглядит расписание 8-го игрового дня. Состоится половина четвертьфиналов — из нижних половин сеток. В ночь со среды на четверг сыграют Медведев и Соболенко. Матчей осталось так мало, что они теперь помещаются на одном корте.
21:00 мск. Норри (Великобритания, 10) — Тиафо (США, 14)
Не ранее 23.00. Гауфф (США, 6) — Соболенко (Беларусь, 2)
Не ранее 1:00. Медведев (Россия, 5) — Давидович-Фокина (Испания, 23)
Не ранее 4:00. Саккари (Греция, 7) — Квитова (Чехия, 15)
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