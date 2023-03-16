Кто из оставшихся игроков в сетке Индиан-Уэллса может остановить Даниила Медведева?

В эти дни в Индиан-Уэллсе (США) проходит турнир серии «Мастерс», в котором участвует россиянин Даниил Медведев (шестая ракетка мира), имеющий возможность выиграть трофей на четвёртом турнире подряд.

Даниил Медведев успешно вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Фрэнсисом Тиафо. Матч между ними состоится 18 марта. В сетке турнира также остались испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фритц (действующий победитель турнира), итальянец Янник Синнер, канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Кто из оставшихся игроков в сетке Индиан-Уэллса может остановить Даниила Медведева?»

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Турнир продлится до 19 марта.