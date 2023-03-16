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Саккари — о Соболенко: я знала, что она выиграет турнир «Большого шлема». Рада за неё

Саккари — о Соболенко: я знала, что она выиграет турнир «Большого шлема». Рада за неё
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Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) высказалась о белоруске Арины Соболенко, с которой сыграет в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Черпаю ли я вдохновения от победы Арины Соболенко на Australian Open? Её победа была ожидаема. Это должно было случиться. Она так долго стучалась в эту дверь. Она была в первой десятке.

Ей 25? Она была в топ-20, скажем, с начала 20-х годов. Она выиграла много больших титулов. Я знаю, что она боролась с травой, но в конце концов у неё были пара полуфиналов. Она потрясающий игрок. Я знала, что она выиграет турнир «Большого шлема». Она к этому пришла, и я была очень рада за неё. Она очень милая девушка. С ней очень весело. Будет очень тяжело с ней, потому что она очень хорошо чувствует мяч», — сказала Саккари на пресс-конференции.

«Буду в депрессии, если останусь в одном месте». Откровения Соболенко в Индиан-Уэллсе «Буду в депрессии, если останусь в одном месте». Откровения Соболенко в Индиан-Уэллсе
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