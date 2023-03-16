Саккари — о Соболенко: я знала, что она выиграет турнир «Большого шлема». Рада за неё

Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) высказалась о белоруске Арины Соболенко, с которой сыграет в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
«Черпаю ли я вдохновения от победы Арины Соболенко на Australian Open? Её победа была ожидаема. Это должно было случиться. Она так долго стучалась в эту дверь. Она была в первой десятке.
Ей 25? Она была в топ-20, скажем, с начала 20-х годов. Она выиграла много больших титулов. Я знаю, что она боролась с травой, но в конце концов у неё были пара полуфиналов. Она потрясающий игрок. Я знала, что она выиграет турнир «Большого шлема». Она к этому пришла, и я была очень рада за неё. Она очень милая девушка. С ней очень весело. Будет очень тяжело с ней, потому что она очень хорошо чувствует мяч», — сказала Саккари на пресс-конференции.
- 16 марта 2023
-
16:51
-
16:45
-
16:29
-
16:08
-
15:40
-
15:23
-
15:03
-
14:29
-
14:11
-
13:43
-
13:10
-
12:54
-
12:30
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:06
-
09:35
-
09:19
-
06:33
-
06:18
-
04:40
-
04:16
-
04:15
-
04:13
-
03:58
-
03:31
-
03:22
-
03:10
-
02:59