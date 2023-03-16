«Буду в депрессии, если останусь в одном месте». Откровения Соболенко в Индиан-Уэллсе

Сезон-2023 для Арины Соболенко пока больше напоминает сказку. В январе белорусская теннисистка добилась пока главного на данный момент достижения в карьере, выиграв Открытый чемпионат Австралии. Текущая статистика Соболенко, которая до этого взяла титул ещё и в Аделаиде, впечатляет: в 2023-м Арина выиграла 16 матчей из 17, уступив лишь Барборе Крейчиковой в четвертьфинале Дубая. Соболенко уже вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв Евгению Родину, ту же Крейчикову и Кори Гауфф, и сейчас готовится к полуфиналу с гречанкой Марией Саккари.

По ходу турнира чемпионка Australian Open не раз успела пообщаться с журналистами. Предлагаем вашему вниманию самые интересные вопросы и ответы на них.

— После титула на Australian Open чувствуешь себя другим игроком? Что изменилось?

— Да, в этом году чувствую себя немного иначе на корте. Я теперь чуть другой игрок. Стала спокойнее на корте. Я в состоянии контролировать свои эмоции, что помогает мне оставаться в игре вне зависимости от того, что происходит, и сражаться за каждое очко, не теряя разум, не давая сопернице лёгких очков.

— Расскажи, как начинала карьеру в теннисе.

— Не знаю как, но я довольно легко начала играть в теннис. Отец пытался привести меня в спорт, старался подобрать что-то хорошее для меня. И это оказались теннисные корты. Вот как я начинала. Да, семья здорово помогла мне. Папа с детства старался вылепить из меня жёсткого человека. Вот откуда у меня такой характер. Да, были как взлёты, так и падения. Случались непростые периоды. Но я очень рада, что это в итоге не стало пустой тратой времени. Очень рада, что мне уже удалось добиться многого в этом виде спорта. Да, я надеюсь лишь, что моя семья очень мною гордится.

— Как скоро освоилась с мыслью о титуле на AO и где твой трофей?

— Трофей — дома, у мамы. А после Australian Open — не знаю. Думаю, довольно быстро, как после всякого титула. Но да, конечно, в этот раз было иначе. Может, мне понадобилось дня четыре, чтобы вернуться в норму. Все эти четыре дня я думала: о боже, это случилось, да реальность ли это? Я боялась, что проснусь — а это окажется сон (улыбается). Этого боялась больше всего. А потом мы вернулись на корт, возобновили тренировки. Турниры-то идут. Нельзя было терять себя слишком долго. Я всё время старалась оставаться сосредоточенной и продолжать работать.

— Что тебе больше всего запомнилось за эти четыре дня?

— Могу сказать (улыбается)? Сразу после титула мы вернулись в гостиницу, и вся моя команда напилась (смех в зале). Не знаю, сколько литров они выпили в тот день. То был самый забавный и памятный момент. К чему скрывать? Это нормально. Всё в порядке. Каждый сделал бы то же самое, разве не так? Все были так напряжены в те недели, так что немного выпить — это нормально. И да, я не пила.

— Сколько ты тогда не играла в теннис?

— Пять дней. По-моему, было пять дней выходных.

— Какой вообще у тебя настрой после титула ТБШ?

— Приятно знать, что как минимум один ТБШ у тебя уже есть, что цель достигнута. Конечно, это не единственная моя цель. Никогда не знаешь, что будет дальше. Но именно поэтому я и работаю, борюсь. Понимаю, что это не даёт мне никаких преимуществ на других ТБШ или здесь. Мне по-прежнему надо играть в свой лучший теннис. А для этого надо работать. Приятно знать, что победа уже есть (улыбается). До этого у меня не было «Шлема», и всякий раз я очень сильно давила на себя — очень хотела победить. А потом что-то случалось, и я проигрывала в плотной борьбе только потому, что очень хотела победить и мазала простые удары. А теперь это даёт мне уверенность и понимание, что надо делать в таких важных матчах.

— То есть стала более расслабленной?

— Не то чтобы расслабленной. Более спокойной — это не то же, что расслабленной.

— Ты играешь с уверенностью. На корте у тебя уже нет сомнений?

— Ой, во-первых, мне не нравится слово «уверенность». Предпочитаю говорить, что чуть больше стала верить в себя. Вот почему не думаю ни о чём ином. У меня есть эта вера, и я делаю всё возможное на корте. Да, я сосредоточена на своей игре, на том, чтобы всякий раз показывать на корте свой лучший теннис.

— Поясни тогда разницу между «верой» и «уверенностью».

— Не знаю. Ничего такого… Не знаю. Я буду помнить, что сильно верю в себя. На самом деле, не знаю. Я забыла свой язык (улыбается).

— Каков идеальный день в твоём представлении?

— Не знаю. Сложно выбрать. Пляж… Не знаю, возможно, я бы пошла на Майами-Бич. Затем отправилась бы в Бэл-Харбор, в Майами, скажем так. Ну а потом, может, немного суши. Не знаю (улыбается).

— Расскажи, каково играть за страну, где нет большой фан-базы.

— Не знаю. Я счастливый человек. Меня здорово поддерживают в разных странах. От этого мне становится гораздо легче. Я чувствую большую поддержку — здесь, на US Open, на Australian Open. Везде чувствую, что меня поддерживают. Надеюсь, меня любят. Поэтому я действительно наслаждаюсь жизнью. Да, мы много путешествуем, но разве это не прекрасно? Мы не остаёмся на одном месте, а всегда чему-то учимся. Это прекрасная жизнь. Порой думаю, что делать по окончании карьеры. Наверное, я всё время буду в депрессии, если останусь в одном месте (улыбается).

— Расскажи о фотосессии с трофеем в гондоле в Мельбурне.

— Да, это было прекрасно. Я чувствовала себя… Не знаю, очень странно. Ко мне было приковано такое внимание. Но не чувствовала себя королевой. Все меня фотографировали. Это был приятный опыт. Думала: так, я взяла свой первый «Шлем», давай возьмём их все (улыбается). Это действительно было прекрасное время.

Арина Соболенко после победы на АО Фото: Kelly Defina/Getty Images

— Даниил Медведев жалуется на медленные корты здесь. Что скажешь?

— Кто скажет, что мне не нравятся быстрые корты? Да, я бы сказала, что корты тут очень медленные. Но не знаю. Даня — человек, который вроде бы должен любить медленные корты, должен себя комфортно на них чувствовать. Не знаю. В первом матче мне было немного неудобно, соперница играла медленно, а тут ещё и медленный корт. Но другие соперницы были агрессивнее. Поэтому мне не кажется, что эти корты слишком уж медленные. Не знаю. Мне на них комфортно. Такое чувство, что появляется лишнее время. Да, розыгрыши проходят дольше, но появляется больше времени, чтобы подготовиться к удару.

— Каково было возвращаться на корт после титула на AO?

— Я очень рада, что взяла «Шлем» в этом возрасте. Если бы взяла «Шлем» в 18 лет, то потом испытывала бы проблемы многие годы. Но это случилось. Это была моя мечта. Потрясающий момент, однако надо двигаться дальше. Это другой турнир, он не был единственной целью. Достичь её было нелегко, но я понимаю, что в любом случае надо продолжать, бороться и показывать свой лучший теннис, если хочу побеждать. Для меня это было не так уж сложно.

— А что насчёт игроков, которые берут «Шлем» в юном возрасте, а потом имеют проблемы?

— Это очень сложно. Но через такое надо пройти. Легко не бывает нигде. Надо преодолеть тяжёлый период и понять, что в любом случае надо продолжать бороться. Ничто не даётся легко, так что нужно поработать. Вот какой это процесс. Позднее игроки начинают это понимать.

— Хочется стать первой ракеткой мира?

— Конечно. Разумеется, хочу выигрывать ещё «Шлемы», и это нормально. Все хотят этого. Это и помогает мне оставаться сосредоточенной, продолжать работать и каждый день делать всё возможное.

— Почему тебя так здорово поддерживают?

— Не знаю. Думаю, людям нравится моя мощная игра. Может, именно поэтому (улыбается). Может, им нравлюсь я, так как я приятный человек. Не знаю. Надеюсь, всё вместе.