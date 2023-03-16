Елена Веснина высказалась о выходе Даниила Медведева в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Россиянин обыграл испанского спортсмена Алехандро Давидович-Фокину.

«Очень хорошая победа. Было немножко нервно после предыдущего матча Дани, потому что было непонятно, как его голеностоп. Он достаточно серьёзно упал, было видно, что ему больно. Главное, чтобы ничего не было повреждено.

Судя по тому, как он двигался с матче с Давидович-Фокиной, у него всё в порядке. Очередная победа и выход в полуфинал «Мастерса», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.