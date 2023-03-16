«Они не позволили мне осуществить мечту». Дель Потро — о Федерере, Надале и Джоковиче

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро оценил свои карьерные достижения.
«Единственное, чего мне не хватало – это, что я так и не стал первой ракеткой мира. Это всегда было моей мечтой, я работал ради этого. Но я всё равно горжусь своей карьерой. Я так и не исполнил свою мечту, потому что был то Федерер, то Надаль, то Джокович.
Когда я смотрю на рейтинги, вспоминаю годы своей карьеры и смотрю на тех, кто боролся за звание первой ракетки мира, я прекрасно понимаю, что были те, кто не позволил бы мне осуществить эту мечту», — приводит слова дель Потро Eurosport.uk.
34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале прошлого года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.
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