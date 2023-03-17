Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4.

«Сегодня было очень тяжело. Я не очень хорошо начала. Я была немного медленнее, чем обычно. Каролина, она сыграла очень хорошо. А потом в важные моменты я действовала хорошо», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

В полуфинале турнира в США Рыбакина встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек.