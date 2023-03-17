Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4.
«Сегодня было очень тяжело. Я не очень хорошо начала. Я была немного медленнее, чем обычно. Каролина, она сыграла очень хорошо. А потом в важные моменты я действовала хорошо», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.
В полуфинале турнира в США Рыбакина встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек.
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