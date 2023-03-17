Алькарас — 2-й игрок после Агасси, дважды вышедший в 1/2 Индиан-Уэллса, будучи тинейджером

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира), обыграв в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4), установил новое достижение в мужском теннисе.

19-летний испанец стал лишь вторым теннисистом в истории, которому удалось дважды выйти в полуфинал Индиан-Уэллса, будучи тинейджером. Первым был легендарный американец Андре Агасси.

В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер. В своём четвертьфинальном матче Синнер обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Фритц является действующим победителем калифорнийского «Мастерса».

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.