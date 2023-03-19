Алькарас — о встрече с Медведевым: Даниил — лучший игрок мира прямо сейчас, но я готов

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым.

В полуфинале 19-летний Алькарас со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл итальянца Янника Синнера.

«Я действительно хочу играть с лучшими игроками в мире. Я всегда считал, что, если вы хотите быть лучшим, вы должны побеждать лучших. Я бы сказал, что Даниил – лучший игрок мира прямо сейчас. У него потрясающая победная серия. Для меня это будет трудным испытанием, но я готов. Завтра в финале покажу всё, на что способен», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Встреча Алькараса с Медведевым в финале Индиан-Уэллса пройдёт в ночь с 19 на 20 марта. Начало — не ранее 2:00 мск.