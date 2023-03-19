Алькарас — о встрече с Медведевым: Даниил — лучший игрок мира прямо сейчас, но я готов

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым.
В полуфинале 19-летний Алькарас со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл итальянца Янника Синнера.
«Я действительно хочу играть с лучшими игроками в мире. Я всегда считал, что, если вы хотите быть лучшим, вы должны побеждать лучших. Я бы сказал, что Даниил – лучший игрок мира прямо сейчас. У него потрясающая победная серия. Для меня это будет трудным испытанием, но я готов. Завтра в финале покажу всё, на что способен», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
Встреча Алькараса с Медведевым в финале Индиан-Уэллса пройдёт в ночь с 19 на 20 марта. Начало — не ранее 2:00 мск.
- 19 марта 2023
-
11:53
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:29
-
10:02
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
03:56
-
03:19
-
03:13
-
02:29
-
02:12
-
01:59
-
01:48
-
01:38
-
01:37
-
01:34
-
00:46
-
00:29
- 18 марта 2023
-
23:13
-
23:04
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
20:56
-
18:00
-
12:58
-
12:34
-
11:58
-
11:41
-
11:35