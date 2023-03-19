ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала двух россиян – Ивана Михайлюка и Дарью Мишину – за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС с опорой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые имеются в распоряжении издательства.
Отметим, что на сайте Международного агентства по профессиональной этике в теннисе (ITIA) соответствующего подтверждения пока не появилось.
24-летний Михайлюк получил дисквалификацию на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Он был отстранён с 14 января 2022 года, срок наказания истечёт 13 января 2026 года. На счету Михайлюка один титул победителя турнира ITF в парном разряде (2018 год).
29-летнюю Мишину дисквалифицировали на три года после того, как в допинг-пробе теннисистки был обнаружен запрещённый препарат тестостерон. Её срок дисквалификации завершится 16 октября 2024 года. Мишина является победительницей семи личных турниров ITF.
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