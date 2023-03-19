Алькарас высказался о том, что, обыграв Медведева, вернётся на первую строчку рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что в случае завоевания титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) вернётся на первую строчку рейтинга ATP.

В финале соревнований Алькарас (1) сразится с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5).

«Я знаю, что если выиграю, то стану первой ракеткой мира. Постараюсь думать не об этом, а о том, что должен сделать. Завтра меня ждёт действительно тактический матч, будет очень тяжело. Скажем так, я должен всё сделать идеально. Это все мои мысли о завтрашнем матче. Но, конечно, было бы здорово победить (смеётся)», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.