Испанская звезда окончательно вернулась. Прервёт ли Алькарас серию Медведева из 19 побед?

Карлос Алькарас продолжает свой стремительный второй заход на вершину мирового рейтинга. В субботу уроженец Мурсии вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3, ещё раз подчеркнув свой статус одного из самых опасных игроков в ATP-туре. С улыбкой на лице после хорошо проделанной работы испанец нашёл ещё один способ вписать своё имя в теннисную летопись. Алькарас – 18-й теннисист, пробивавшийся в финал в одиночном разряде как в Индиан-Уэллсе, так и в Майами, уже продемонстрировал свою способность адаптироваться на двух самых знаковых турнирах нынешнего отрезка календаря. Выиграв свой первый трофей на «Мастерсе» в прошлом году в Южной Флориде и став самым молодым победителем в истории турнира, испанец будет претендовать на пополнение своей быстрорастущей коллекции трофеев, когда встретится с Даниилом Медведевым в воскресном финале калифорнийских соревнований. Познакомимся с фигурой Алькараса поближе.

Знакомство с Карлосом и его хобби

Будущая звезда тенниса родилась в Эль-Пальмаре, Мурсия (Испания), весной 2003 года. Он живёт и тренируется в спортивной академии своего легендарного соотечественника и наставника Хуан-Карлоса Ферреро в Аликанте. Академия находится примерно в часе езды от его дома, поэтому в выходные дни юный испанец ездит навестить свою семью, где его считают подростком, которым он всё ещё является. «Когда мы дома, мои родители говорят мне, что я должен делать. Вы знаете, это происходит примерно так: «Сделай это, сделай это», обычные родительско-детские разговоры. Я обычный», – признаётся теннисист.

Алькарас осознаёт ответственность перед своим папой, который и дал ему возможность стать профессиональным игроком. Отец подарил ему ракетку ещё в три года, и она до сих пор висит в его комнате на видном месте рядом с постерами Надаля, Федерера и мадридского «Реала». К тому времени, когда Алькарас вышел на корт в возрасте четырёх лет, его соотечественник, Король грунта уже выиграл четыре мэйджора, а именитый швейцарец – 11. Двух из трёх представителей «Большой тройки» испанцу удалось победить позднее уже в более статусном возрасте (встреча с Роджером, к сожалению, так и не случилась). При этом родители и первый наставник Карлоса не верили в то, что из него вырастет будущая звезда.

«У меня были сомнения, что из него получится серьёзный теннисист. Он мог оставить ракетку, а один раз подрался с другом за яблоки и груши в столовой. Ещё он постоянно веселился – специально сгребал грунт ногой и делал маленькие насыпи на корте, чтобы после смены сторон попасть туда, и мяч отскочил по непредсказуемой траектории. Карлос в причудливой манере перемещался по площадке, поэтому я решил называть его Тарзаном», – делится первыми воспоминаниями тренер испанца Карлос Сантос Боске.

Из личного архива Карлоса Алькараса Фото: Карлос Алькарас

В те редкие свободные моменты от тренировок, когда Карлосу удаётся встретиться со своими друзьями по выходным, ему нравится сидеть с ними в парке или они просто играют в настольные игры друг у друга дома. Молодой испанский талант обожает футбол (в юности являлся игроком одной из местных мини-футбольных команд) и болеет за мадридский «Реал» (примечательно, что старший брат теннисиста Альваро переживает за «Барселону»). Одним из увлечений 19-летнего спортсмена являются также шахматы.

«Я люблю шахматы. Необходимость концентрироваться, играть против кого-то другого, стратегия – это необходимость думать наперёд. Я думаю, что всё это очень похоже на теннисный корт. Вы должны интуитивно предугадать, куда другой игрок собирается послать мяч, вы должны действовать заранее и попытаться сделать что-то, что заставит его чувствовать себя некомфортно. Так что я часто в них играю», – признаётся Карлос.

Путь в профессионалы и достижения

Алькарас является одним из первых плодов начавшейся с 2016 года реформы Королевской федерации тенниса Испании (RFET) по укреплению турнирной пирамиды и поддержке молодых игроков. Карлос стал профессионалом в 2018 году в возрасте 15 лет. Он начал с выступлений на фьючерсах и челленджерах, а затем провёл свой первый турнир ATP в 2020 году в Рио-де-Жанейро. Свой дебютный трофей испанец выиграл уже год спустя в Умаге. На тот момент ему было 18 лет – он стал самым молодым обладателем трофея в мужском туре со времён Кея Нисикори (2008).

По-настоящему взрывным и прорывным для юного таланта стал сезон-2022. Когда прошлой весной 18-летний Карлос одержал сенсационную победу на «Мастерсе» в Майами, с триумфом его поздравили король Испании и Рафаэль Надаль.

Уже через несколько недель молодой испанец выиграл «пятисотник» в Барселоне, в результате чего стал первым за 15 лет тинейджером в топ-10 и самым молодым после Надаля в 2005 году. А ещё через неделю Алькарас отметил 19-летие по ходу «Мастерса» в Мадриде, на котором тоже спортсмену не было равных. Но какова была победа! Карлос последовательно переиграл сразу всех представителей топ-3 посева – Надаля, Джоковича и Зверева. Cтоит отметить, что до Карлоса никто не побеждал подряд Рафаэля и Новака на грунтовом покрытии, а за последние 15 лет никто не проходил трёх оппонентов из пятёрки на «Мастерсе». Алькарасу удалось обновить рекорд среди чемпионов и этого турнира – ему едва исполнилось 19, а местные любители тенниса заодно обрели нового кумира.

А затем случилась настоящая сказка, о которой будут вспоминать ещё на протяжении долгого времени. В сентябре 2022 года Алькарас победил на US Open, пополнив свою коллекцию первым титулом турнира «Большого шлема». В финале ТБШ был повержен норвежец Каспер Рууд. До этого Карлос выиграл три подряд изнурительных пятисетовых матча – у Чилича, Синнера и Тиафо, два из которых прошли после двух часов ночи, а один из которых и вовсе стал самым поздним поединком в истории американского мэйджора. В результате невероятной победы в Нью-Йорке уроженец Мурсии стал самым юным лидером мирового рейтинга среди мужчин в истории.

Затем с испанцем произошла неприятная череда травм, которые вынудили его пропустить ряд турниров в конце прошлого сезона и даже не позволили сыграть ему на первом «Шлеме» сезона нынешнего – Открытом чемпионате Австралии. В результате чего испанец потерял лидерство в мужском мировом рейтинге. Полноценное возвращение Алькараса случилось лишь в феврале: в финале грунтового турнира в Буэнос-Айресе самый молодой №1 в истории одолел заметно разыгравшегося в сезоне-2023 Норри. Правда, британец всё же взял реванш за поражение у Карлоса неделю спустя на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Первый «Мастерс» в 2023 году (Индиан-Уэллс) Алькарас проводит пока очень уверенно (по ходу турнира он ещё не отдал ни сета). Победа в третьем круге над Грикспором стала для молодого испанца весьма знаковой, ведь он выиграл 100-й матч в своей профессиональной карьере. После встречи Карлос признался, что гордится собой и не скрывает этого.

Карлос Алькарас Фото: Фото из личного архива Карлоса Алькараса

Так, уверенными шагами юный испанец добрался до решающего матча в Калифорнии, последовательно разобравшись с Дрэйпером, Оже-Альяссимом и Синнером. Но дальше Алькараса ждёт битва посерьёзнее: в соперниках грозный Даниил Медведев, который не проигрывает уже 19 (!) матчей подряд. Мотивации у соперников хоть отбавляй: в случае победы последний чемпион US Open обгонит Новака Джоковича и снова станет первой ракеткой мира уже в ближайший понедельник. Если титул достанется россиянину, то он выиграет четвёртый титул и 20-й поединок подряд. Это будет повторением самой длинной беспроигрышной серии в карьере Медведева. К слову, вышеупомянутые игроки встречались между собой лишь однажды. Победу на Уимблдоне-2021 праздновал именно россиянин. Возьмёт ли Карлос реванш у своего оппонента за поражение на травяном «Шлеме»? Узнаем совсем скоро.