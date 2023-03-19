Матч Рыбакиной и Соболенко станет первым финалом обладательниц «Большого шлема» с 2019-го

Финальный матч турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграют чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и победительница Australian Open, белоруска Арина Соболенко станет первым финалом между двумя действующими чемпионками турниров «Большого шлема» со времён матча Наоми Осаки и Эшли Барти на турнире в Пекине в 2019 году (3:6, 6:3, 6:2).
Финальная игра состоится сегодня, 19 марта, на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» и начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
По личным встречам теннисисток на официальных турнирах уверенное преимущество на стороне Соболенко — 4-0. Стоит также отметить, что все матчи были трёхсетовыми. Последний раз соперницы встречались на прошедшем в январе Australian Open — 2023. Тогда Соболенко победила свою соперницу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выиграла свой первый турнир «Большого шлема».
Призовой фонд женских соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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