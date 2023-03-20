Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир в Индиан-Уэллсе
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе.
Напомним, в решающем матче турнира Рыбакина за 2 часа 6 минут обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.
Также Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир серии WTA-1000.
Напомним, по ходу турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).
Напомним, в финале в одиночном мужском разряде российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасем. Отметим, Медведев также впервые может стать победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
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