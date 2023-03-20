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Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Медведев допустил две двойные ошибки и ни разу не подал навылет. На счету испанца один эйс и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Ранее спортсмены сыграли один матч друг с другом. Это была встреча 2-го круга Уимблдона-2021, в которой Медведев обыграл испанского теннисиста со счётом 3:0.

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Прошлым победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче 2022 года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). Финал
20 марта 2023, понедельник. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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