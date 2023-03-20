Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Медведев допустил две двойные ошибки и ни разу не подал навылет. На счету испанца один эйс и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Ранее спортсмены сыграли один матч друг с другом. Это была встреча 2-го круга Уимблдона-2021, в которой Медведев обыграл испанского теннисиста со счётом 3:0.
Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Прошлым победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче 2022 года обыграл Рафаэля Надаля.
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