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«Скушаю немного сладостей и пиццы». Рыбакина — о праздновании победы в Индиан-Уэллсе

«Скушаю немного сладостей и пиццы». Рыбакина — о праздновании победы в Индиан-Уэллсе
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Победительница турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о том, как планирует отпраздновать свой успех.

«Как буду праздновать победу сегодня вечером? Наверное, ничего особенного не будет. Просто потому, что завтра нам уже нужно улетать в Майами, поэтому мы останемся с командой дома, чтобы просто вкусно поужинать. Затем мы должны быстро собраться и отправиться уже в Майами.

Будут ли какие-нибудь забавные блюда или вещи? Я не знаю. Может быть, скушаю просто немного еды, которую я обычно не ем во время турнира: немного сладостей, немного пиццы. Что-то вроде этого, да», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

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