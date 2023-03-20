Журналист назвал «хорошую» и «плохую» новости для Медведева после поражения от Алькараса

Журналист Tennis Channel Джил Гросс высказался о поражении Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от испанца Карлоса Алькараса.
«Это была самая терпеливая игра Алькараса на задней линии, которую я когда-либо видел. Хорошая новость для Медведева заключается в том, что это худший хард в мире, на котором он мог бы сыграть с Алькарасом. Плохая — Карлос оказался ещё одним принципиальным соперником с арсеналом, необходимым для того, чтобы разрушить защиту Даниила: в частности, нетболами и дропшотами», — написал Гросс.
Напомним, 19-летний испанец победил в двух сетах (6:3, 6:2). Ранее россиянин неоднократно жаловался на качество корта по ходу калифорнийского «Мастерса».
По итогам турнира Алькарас вернул себе первое место в рейтинге ATP. Медведев поднялся на пятое место.
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