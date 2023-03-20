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Медведев опубликовал пост о своём выступлении в Индиан-Уэллсе, вновь пошутив про корт

Медведев опубликовал пост о своём выступлении в Индиан-Уэллсе, вновь пошутив про корт
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, Медведев дошёл до финала, где уступил победителю US Open – 2022 испанцу Карлосу Алькарасу.

«Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за эту потрясающую неделю, я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают своё дело. В этот раз Карлос был лучше, но я надеюсь ещё сыграть в финале против тебя, чтобы попытаться победить. И, как я уже сказал: «Спасибо стадиону за такой интересный турнир», — написал Медведев на своей странице в социальной сети, добавив эмодзи «смех до слёз».

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