Андрей Чесноков назвал имя теннисистки, которую считает будущим российского тенниса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает победительницу юниорского Открытого чемпионата Австралии Алину Корнееву будущим российского тенниса.

«Я Алину Корнееву видел примерно 15 месяцев назад, тогда она была ещё не зрелым игроком, но сейчас у неё есть всё, чтобы играть на взрослом уровне, она достаточно окрепла. Это будущее нашего тенниса, я уверен, что в ближайшие годы она спокойно может войти в десятку. То же можно сказать и о её сопернице по финалу юниорского Australian Open Мирре Андреевой, они чрезвычайно талантливые теннисистки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Недавно 15-летняя Алина Корнеева одержала победу на турнире ITF в Претории (ЮАР).