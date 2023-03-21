Рыбакина: пока рано говорить, что мы со Свёнтек и Соболенко отрываемся от остальных

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина считает, что ещё не время судить о том, что она, Ига Свёнтек и Арина Соболенко отрываются от остальных теннисисток в WTA-туре.
На данный момент эти три теннисистки лидируют в Чемпионской гонке WTA. Также они разделили между собой три крупнейших титула в этом году к данному моменту.
«Думаю, пока ещё рано об этом говорить, потому что впереди слишком много турниров. Но у нас троих действительно хорошее начало сезона, и вопрос в том, кто сможет сохранить этот уровень. Пока всё так, но сезон длинный, так что посмотрим, чем он закончится», — сказала Рыбакина в интервью WTA Insider.
Напомним, Рыбакина обыграла Соболенко в финале прошедшего в Индиан-Уэллсе турнира WTA-1000 со счётом 7:6 (13:11), 6:4.
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