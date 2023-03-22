Джокович: финал с Медведевым — один из лучших моментов, которые у меня были на US Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что не теряет надежды выступить на Открытом чемпионате США.
«Я действительно хочу там играть, хочу быть там. На самом деле, в 2021 году, когда я проиграл в финале Даниилу, наверное, это один из лучших моментов, которые у меня когда-либо были с нью-йоркской публикой. И мне посчастливилось трижды выиграть этот турнир, сыграть во многих финалах. И хотя я проиграл тот матч, я получил много любви и признательности от людей, и я хочу вернуться, хочу воссоединиться с толпой там. Так что с нетерпением жду этого и надеюсь, что это произойдёт», — сказал Джокович в интервью CNN.
Напомним, Джокович не смог принять участия в «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Сербу было отказано в американской визе из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. В итоге победителем турнира в Калифорнии стал испанец Карлос Алькарас, что помогло ему обойти Джоковича и вернуть себе первое место в рейтинге ATP.
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