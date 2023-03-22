Майами — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 22 марта, в Майами (США) пройдёт первый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание первого игрового дня

Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри-Джон Вулф (США) – начало в 20:30 мск

Илья Ивашко (Беларусь) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – начало в 21:00 мск.

Энди Маррей (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия) – начало в 22:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.