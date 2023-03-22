Алькарас: не чувствую сильного давления. Моя цель — получать удовольствие от игры

Победитель «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о давлении из-за возложенных на него высоких ожиданий.

«Я не чувствую слишком большого давления. Знаю, что должен делать. Мне нужно играть расслабленно и не обращать внимания на то, проигрываю я или нет, хорошо ли играю.

У меня всегда одна цель. Чувствовать себя комфортно на корте, получать удовольствие от игры и стараться мыслить позитивно. Именно поэтому я играю на хорошем уровне. Наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно. Вот о чём я думаю на корте.

Я всегда говорю, что совершенству нет предела. Нужно развиваться, становиться лучше каждый день. Именно поэтому выдающиеся игроки, например, «Большая тройка», делали это на протяжении всей карьеры, понемногу прибавляя каждый день»,— приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Стоит отметить, что для удержания звания первой ракетки мира Алькарасу придётся защитить завоёванный в прошлом году титул «Мастерса» в Майами. В противном случае испанский теннисист потеряет 1000 рейтинговых очков, которые он выиграл на этом же турнире в прошлом году, и покинет первую строчку мирового теннисного рейтинга.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.