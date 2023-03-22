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Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Майами

Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Майами
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Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал американец Джеффри-Джон Вулф (50-й номер рейтинга).

В матче первого круга Вулф обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика. Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американца. Вулф четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бублика девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Майами (м). 1-й круг
22 марта 2023, среда. 22:05 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Джеффри-Джон Вулф
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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