У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сыграет со Шварцманом
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Китайский теннисист У Ибин нанёс поражение британскому спортсмену Кайлу Эдмунду (7:5, 7:5) в матче первого круга «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
У Ибин выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Эдмунд два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В матче второго круга турнира У Ибин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который начнёт выступление на турнире со второго круга.
Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.
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