У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сыграет со Шварцманом

Китайский теннисист У Ибин нанёс поражение британскому спортсмену Кайлу Эдмунду (7:5, 7:5) в матче первого круга «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

У Ибин выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Эдмунд два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В матче второго круга турнира У Ибин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который начнёт выступление на турнире со второго круга.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.