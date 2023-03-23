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У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сыграет со Шварцманом

У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сыграет со Шварцманом
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Китайский теннисист У Ибин нанёс поражение британскому спортсмену Кайлу Эдмунду (7:5, 7:5) в матче первого круга «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

У Ибин выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Эдмунд два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В матче второго круга турнира У Ибин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который начнёт выступление на турнире со второго круга.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.

Майами (м). 1-й круг
23 марта 2023, четверг. 00:00 МСК
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
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