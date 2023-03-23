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Крис Эверт: наши надежды на Медведева, Зверева и Тима не оправдались

Крис Эверт: наши надежды на Медведева, Зверева и Тима не оправдались
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт высоко оценила перспективы чемпиона US Open – 2022, первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в теннисе.

«Раньше мы возлагали большие надежды на Зверева, Тима и Медведева, да и на других топ-игроков помоложе, но они не оправдались. Они всегда будут ниже по классу Надаля и Джоковича. Я думаю, что сейчас Алькарас приближается к этому уровню, он уже рядом с ними. Он такой большой талант.

Как фанат тенниса я с нетерпением жду матчей, в которых Алькарас сыграет с Надалем. Думаю, они будут невероятно динамичными. Мы увидим ещё более высокий уровень тенниса», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.

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