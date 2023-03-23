Касаткина почувствовала недомогание по ходу матча на турнире в Майами. Ей мерили давление
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина почувствовала недомогание по ходу матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
При счёте 5:2 в пользу её соперницы, бельгийки Элисе Мертенс, на переходе врач измерил Касаткиной (8) давление и дал таблетку. После чего россиянка продолжила борьбу.
В данный момент счёт в матче по сетам равный — 6:4, 2:6. В решающей партии Мертенс ведёт со счётом 1:0.
В случае победы Касаткина в третьем круге сразится либо с Петрой Мартич, либо с Сиюй Ван.
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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