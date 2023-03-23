Людмила Самсонова одержала разгромную победу на старте турнира в Майами

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.

В матче второго круга Самсонова (12) обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (Q) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 53 минуты. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Голубич ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Самсоновой в Майами станет 23-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь (23).

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.