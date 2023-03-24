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Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Азаренко (14) одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Джорджи один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт.

В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 02:40 МСК
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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