Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Азаренко (14) одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Джорджи один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт.

В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.