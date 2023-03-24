Рублёв взял первый сет у Вулфа на тай-брейке во втором круге Miami Open

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый сет у американца Джеффри-Джона Вулфа в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок проходит на хардовом покрытии второго по значимости корта «Грэндстэнд».
Рублёв победил в первой партии со счётом 7:6 (7:3).
«Чемпионат» ведёт тестовую онлайн-трансляцию поединка.
По личным встречам счёт 1-0 в пользу российского теннисиста. Рублёв одержал победу в прошлом году в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:3.
Победитель этой пары в матче третьего круга сыграет либо с сербом Миомиром Кецмановичем, либо с французом Уго Умбером. Их матч состоится сегодня, 24 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.
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