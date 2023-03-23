«У Рафы украли титул». Надаль пострадал от явной несправедливости на турнире в Майами-2005

«Мастерс» в Майами — турнир, с которым у Рафаэля Надаля связаны преимущественно плохие воспоминания. Рафа ни разу не побеждал на нём и вряд ли сделает это до конца карьеры. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пропускает «Мастерс» в этом году из-за травмы. Даже если 36-летний испанец ещё когда-либо приедет во Флориду, шансы взять титул будут минимальными с учётом возраста и общего игрового регресса.

Надалю остаётся лишь сожалеть о том, что он упустил предыдущие возможности добавить в свой послужной список победу на турнире в Майами. Рафа пять раз выходил в финал, но всегда уступал соперникам: Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу (обоим дважды) и Николаю Давыденко. Ближе всего к титулу Надаль был в 2005 году, когда вёл 2:0 по сетам в противостоянии с Федерером и почти закрыл матч. Молодой Рафа потерял концентрацию в решающий момент, но нельзя не упомянуть тот факт, что на исход серьёзно повлияла судейская ошибка.

Как Надаль остановился в шаге от большой победы над Федерером

18 лет назад Рафаэль Надаль по-настоящему ворвался в большой теннис. В 2005-м испанец выиграл первый в карьере ТБШ на любимом грунтовом «Ролан Гаррос», победил на престижных «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Монреале и Шанхае. В этом перечне вполне мог быть и Майами, но Рафе жутко не повезло.

Надаль приехал во Флориду в статусе 29-й ракетки мира. Его считали очень перспективным теннисистом, хотя всё ещё по-настоящему не воспринимали всерьёз. Всеобщая недооценка отчасти помогла 18-летнему Рафе дойти до финала, на пути к которому он разобрался с более опытными соотечественниками Фернандо Вердаско и Давидом Феррером, а также именитыми и стоящими выше в рейтинге хорватом Иваном Любичичем и шведом Томасом Юханссоном.

Рафаэль Надаль на «Мастерсе» в Майами-2005 Фото: Al Bello/Getty Images

В решающем матче Надалю предстояло сразиться с первой ракеткой мира 24-летним швейцарцем Роджером Федерером. Конечно, бесспорным фаворитом встречи считался Федерер, но совсем юный Рафа легко обыгрывал Роджера (6:3, 6:3) в первой личной встрече на том же «Мастерсе» в Майами-2004. Надаль быстро доказал скептикам, что его не следует списывать со счетов и во втором противостоянии с Роджером. Испанский тинейджер заставил Федерера выглядеть абсолютно беспомощным и легко забрал первый сет – 6:2.

Во втором сете Федерер пришёл в себя и сделал брейк-поинт. Роджер вёл 5:2, но Надаль отыгрался и в конечном счёте забрал партию на тай-брейке (7:4). В тот момент мало кто сомневался в том, что Рафа выиграет «Мастерс». Эти ощущения лишь усилились в третьем сете.

Рафа повёл 4:1 и остановился в двух геймах от титула. Обычно сдержанный Федерер потерял самообладание и бросил ракетку о корт. Эмоциональная встряска помогла Роджеру. Швейцарец преобразился. Заработали удары с форхенда, которые не шли всю игру, количество ошибок уменьшилось. В критический момент Федерер сделал брейк, но у Надаля всё ещё оставался хороший шанс завершить матч в свою пользу.

При счёте 3:4 Рафа вёл 30:0 на подаче Роджера. Во время розыгрыша мяч после удара Федерера попал в аут, который судья Али Нили не заметил. Рафа принял мяч, но с ударом ошибся. При этом Надаль прекрасно видел ситуацию и прокричал «Аут» в адрес американского рефери, его слова отчётливо подтверждал и телевизионный видеоповтор. Однако Нили оставил решение в пользу Федерера.

Рафаэль Надаль спорит с судьёй Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рафе должно быть чрезвычайно обидно из-за того, что электронную систему Hawk-Eye на рейтинговых турнирах впервые внедрили именно на «Мастерсе» в Майами в следующем году. Если бы она работала в 2005-м, то не было бы судейской ошибки (система неидеальна, но момент с аутом вряд ли упустила бы), счёт стал бы 40:0 в пользу Надаля, он почти наверняка сделал бы брейк, в следующем гейме подавал бы на матч и, вполне вероятно, вскоре поднимал бы над головой кубок. Не судьба. Третий сет Федерер взял с огромным трудом на тай-брейке (7:5), уступая по его ходу 3:5. После столь невероятного камбэка швейцарец почувствовал незаурядную уверенность.

Всего за 30 минут Роджер выиграл четвёртый сет – 6:3. В пятой партии Рафа, которого прозвали Продиджи (не в честь знаменитой британской музыкальной группы, а потому что это выражение означает «Одарённый ребёнок»), окончательно сник. Надаль откровенно выдохся, а Федерер, наоборот, открыл в себе второе дыхание. Швейцарец отдал всего один гейм в решающей партии и выиграл матч – 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1. В Майами Роджер завоевал пятый титул в сезоне, в том числе оформил «Солнечный дубль» после триумфа в Индиан-Уэллсе.

Роджер Федерер после победы на «Мастерсе» в Майами-2005 Фото: Al Bello/Getty Images

Надаль и Федерер не говорят о судейской ошибке в Майами, в отличие от любителей тенниса

Финал Федерер – Надаль продлился 3 часа 42 минуты, хотя всё могло закончиться раньше, если бы не судейская ошибка. Тем не менее в 2005 году система видеоповтора не была внедрена, поэтому решение Али Нили практически не обсуждалось, в том числе самими теннисистами. Федерер гордился своим камбэком и сделал комплимент своему молодому сопернику.

«Что скрывать, сегодня мне повезло. Рафа играл великолепно, и, будь он удачливее в решающие моменты, не видать бы мне победы. Я упускал одну возможность за другой. В третьем сете с меня было довольно. И я швырнул ракетку изо всех сил. Может быть, это мне и помогло, кто знает? Честно говоря, я уже не ожидал, что всё так повернётся. При счёте 4:1 в третьем сете всё, о чём я думал — это как бы не проиграть его с разгромным счётом. Я надеялся сделать хотя бы один брейк. Я очень рад, хоть и выжат как лимон. Горжусь этой победой.

В Майами я смог обыграть очень сильных соперников, таких как, например, Тим Хенмэн и Андре Агасси, показав при этом свой лучший теннис. Сегодня я сумел отыграть два сета. Думаю, этот турнир я запомню надолго. Лишь дважды за всю свою предыдущую карьеру мне удавалось побеждать после того, как я уступал в двух первых сетах. Это значительный момент в моей карьере, особенно учитывая ранг матча и уровень Надаля. Мы увидим много побед Рафы в будущем. Для меня это был грандиозный матч, потому что я знаю, каким великим игроком станет Надаль. Обыгрывать таких теннисистов удаётся не каждый день», — заявил Федерер.

Надаль после «Мастерса» в Майами впервые вошёл в двадцатку сильнейших теннисистов мира, поднявшись на 17-е место в рейтинге ATP. Рафа не особо расстроился из-за проигрыша, с уверенностью смотря в будущее.

«Это был очень равный матч. Под конец мне просто не повезло. Я доволен качеством своей игры. Это мой первый финал серии «Мастерс». Я прогрессирую, действительно хорошо играю. Федерер – игрок, который может ошибаться. Но его сила в том, что он способен удивить вас и не ошибаться в самые важные моменты. Всякий раз, когда я играю в матчах с соперниками такого уровня, я получаю удовольствие», — резюмировал Надаль.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в 2005 году Фото: Clive Mason/Getty Images

Федерер и Надаль, соперничество которых стало знаковым в истории тенниса, ни разу не касались темы судейства в финале «Мастерса» в Майами-2005, хотя часто вспоминали ту встречу. В 2017 году Роджер охарактеризовал эту победу как знаковую в своей карьере, поскольку именно она научила проявлять его характер на корте. Рафа в 2021 году назвал финал Майами-2005 «невероятным» и отметил, что тогда он доказал свою способность успешно играть не только на грунте, но и на хардовом покрытии.

А вот любители тенниса не стесняются обсуждать скандальный момент. Сложно игнорировать ошибку Али Нили, который в итоге стал директором по судейству в ATP, несмотря на то что немало косячил за карьеру.

Примечательным является случай на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2015, когда Нили «отличился» в матче китаянки Чжу Линь и итальянки Франчески Скьявоне. В 2022 году Нили согласился с утверждением, что до появления электронных систем никто из судей не знал наверняка, где на самом деле приземлился мяч. Он сравнил работу рефери с работой продавцов подержанных автомобилей, поскольку и тем и другим приходилось «продавать хлам».

В 2016 году на популярном форуме Tennis Warehouse болельщики активно спорили в ветке под названием «Надаля лишили титула в Майами?». Мнения разделились. Любители тенниса не отрицают, что Надаль пострадал от явной несправедливости из-за судейской ошибки. При этом примерно половина из них уверена, что Рафа выиграл бы матч, а вторая часть полагает, что Федерер всё равно совершил бы камбэк.

Вот что пишут сторонники Надаля: «У Рафы украли титул. Почему нет? Ведь он действительно должен был сделать брейк, удержать свою подачу и выиграть матч. Ему ужасно не повезло в Майами. Судье следовало обязательно зафиксировать аут», «Федерер выиграл три очка подряд после аута. Момент с судейской ошибкой стал шоком для Рафы. Давление на Роджера было бы больше, столкнись он с необходимостью отыграть три брейк-пойнта. После ошибки рефери Федерер усилил агрессию. Он заиграл очень хорошо», «Надаль — моральный победитель этого матча», «Федерер определённо ударил в аут. Он стал бы дальше от титула на пять очков, не будь ошибки судьи», «Прискорбный поворот для Надаля. Справедливо утверждать, что Рафа выиграл бы матч. Федерер использовал появившийся после судейской ошибки импульс, что позволило ему выиграть третий сет. Остальную часть матча нет смысла обсуждать, она сложилась так, как сложилась, из-за предшествующих событий», «Мы никогда не узнаем, как прошла бы оставшаяся часть матча, но я уверен, что Надаль выиграл бы, если бы ему дали это очко».

Хотя случившиеся могло положительно повлиять на его карьеру в целом. Вскоре после этого поражения Рафа начал тотально доминировать в матчах с Федерером и почти сразу после Майами выиграл свои первые «Шлем» и «Мастерс».

Мнение их оппонентов: «Надаль просто перегорел в этом матче. Это был его первый индивидуальный финал на турнире, близком по уровню со «Шлемами». Удивляться не стоит. Федерер значительно улучшил свою игру в третьем сете. Трудно не заметить комбинацию этих событий до того, как наступил перелом в матче», «Я думаю, что очень редко кто-то проигрывает весь матч только из-за одного ошибочного решения судьи», «Мы этого никак не узнаем. Кто может однозначно сказать, что Федерер не отыграл бы все три брейк-пойнта? Роджер определённо был не в духе в первых двух сетах, но постепенно вернулся в игру», «Шансы Рафы выиграть матч стали бы выше, но нельзя говорить о краже титула. Федерер мог отыграть три брейк-пойнта на своей подаче. Рафа мог сломаться под давлением, учитывая отсутствие у него опыта в то время. Никто не знает, что произошло бы. Только если бы судья ошибся на матч-поинте, то да, можно было бы сказать, что Рафу «накрутили» с титулом», «Надаль может винить только себя. В решающий момент он не показал ничего такого, что позволило бы выиграть этот матч».

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль — легендарные соперники на корте Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Можно согласиться с тем, что на 100% нельзя быть уверенным в том, что Надаль выиграл бы матч, зафиксируй судья аут. Тем не менее вероятность победы Рафы стала бы на порядок выше. Даже самая незначительная деталь может повлиять на исход матча, а грубая ошибка рефери в решающий момент партии вовсе не мелочь.

В любом случае Надаль не пал духом. После «Мастерса» в Майами он прервал единоличную гегемонию Роджера, обыграл швейцарца пять раз подряд (в том числе в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2005 на пути к своему первому «Шлему»). У Надаля с запасом положительный общий баланс (24:16) в личных встречах с Федерером. Уместно говорить, что обидная осечка в Майами лишь раззадорила Рафу. Да, у него нет в коллекции кубка флоридского «Мастерса», но это не такой уж серьёзный повод для грусти с учётом всех остальных достижений испанского теннисиста.