Крейчикова обыграла Саснович и вышла в третий круг турнира в Майами

13-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова не оставила шансов белоруске Александре Саснович (45-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Чешка одержала победу со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Крейчикова выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Крейчиковой станет победительница противостояния между двумя американками Робин Монтгомери — Мэдисон Кис.
Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.
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