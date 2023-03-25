Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

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Сегодня, 25 марта, в Майами (США) прошёл третий игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты третьего игрового дня

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Брэндон Накашима (США) – 6:4, 7:6 (6:5)

Каспер Рууд (Норвегия) — Илья Ивашко (Беларусь) – 6:2, 6:3

Таро Дэниэл (Япония) — Александр Зверев (Германия) – 6:0, 6:4

Душан Лайович (Сербия) — Максим Кресси (США) – 6:4, 7:6 (7:2)

Мартон Фучович (Венгрия) — Хольгер Руне (Дания) – 3:6, 5:7

С полным результатами турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.