«Похож на озорника». Легендарная Крис Эверт рассказала, как относится к Даниилу Медведеву

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт рассказала, как относится к чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.
«Он мне нравится. Он очень харизматичный. Мне показалось, что он очень красочно высказывался о кортах в Индиан-Уэллсе, и в целом он всегда говорит красноречиво. Он располагает к себе. На корте он иногда похож на маленького непослушного ребёнка, на озорника. Но, на мой взгляд, он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой. Думаю, здорово быть таким разносторонним. За его игрой интересно наблюдать. Иногда невозможно поверить в его находки на корте: у него очень непредсказуемые удары. Он мощно бьёт и хорошо двигается. Я считаю, он приносит пользу теннису. Я его поклонница», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.
- 25 марта 2023
-
11:57
-
11:48
-
11:32
-
10:15
-
09:55
-
09:46
-
09:35
-
09:00
-
05:09
-
04:35
-
03:40
-
03:37
-
00:59
-
00:43
-
00:38
- 24 марта 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:21
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:34
-
20:23
-
20:04
-
19:54
-
19:39
-
19:08
-
18:09
-
16:52
-
16:31
-
16:01
-
15:30