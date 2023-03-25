«Похож на озорника». Легендарная Крис Эверт рассказала, как относится к Даниилу Медведеву

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт рассказала, как относится к чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

«Он мне нравится. Он очень харизматичный. Мне показалось, что он очень красочно высказывался о кортах в Индиан-Уэллсе, и в целом он всегда говорит красноречиво. Он располагает к себе. На корте он иногда похож на маленького непослушного ребёнка, на озорника. Но, на мой взгляд, он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой. Думаю, здорово быть таким разносторонним. За его игрой интересно наблюдать. Иногда невозможно поверить в его находки на корте: у него очень непредсказуемые удары. Он мощно бьёт и хорошо двигается. Я считаю, он приносит пользу теннису. Я его поклонница», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.