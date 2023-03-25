Крис Эверт высказалась о поражении Даниила Медведева от Алькараса в финале Индиан-Уэллса

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт высказалась о поражении чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В решающем матче Медведев (5) со счётом 3:6, 2:6 проиграл чемпиону US Open – 2022, 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (1). Отметим, что Даниил впервые в карьере дошёл до финала Индиан-Уэллса, медленные корты которого не подходят Медведеву по стилю игры.

«Возможно, после прошедшего матча он попробует придумать новый план игры с Карлосом, но в этот раз у него были связаны руки. Он ничего не мог сделать», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.