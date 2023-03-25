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Майами — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Майами — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня
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Сегодня, 25 марта в Майами (США) стартует пятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Распиание пятого игрового дня

Ришар Гаске (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – начало матча в 19:00 мск.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча не ранее 19:30 мск.
Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Танаси Коккинакис (Австралия, LL) – начало матча не ранее 21:00 мск.
Грегуар Баррер (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – начало матча не ранее 22:30 мск.
Карен Хачанов (Россия, 14) – Этчеверри (Аргентина) – начало матча не ранее 22:30 мск.
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало матча не ранее 02:00 мск.

Полное расписание доступно здесь.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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