Шамиль Тарпищев: то, что Зверев вылетел, — неожиданно, но это освобождает дорогу Рублёву
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что ранний вылет немца Александра Зверева из турнира серии «Мастерс» в Майами (США) освобождает дорогу по сетке Андрею Рублёву.
«То, что Зверев вылетел, — это неожиданно, но это освобождает дорогу Рублёву. Они были в одной части сетки. В целом Андрей в форме, Кецманович ему по зубам — должен его задавить и пройти далеко по турниру», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Зверев проиграл японскому теннисисту Таро Дэниэлу (97-я ракетка мира) во втором круге со счётом 0:6, 4:6 и покинул турнир. Рублёв в третьем круге турнира сразится с сербом Миомиром Кецмановичем. Игра состоится 26 марта, начало — не ранее 16:00 мск.
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