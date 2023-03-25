Шамиль Тарпищев: то, что Зверев вылетел, — неожиданно, но это освобождает дорогу Рублёву

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что ранний вылет немца Александра Зверева из турнира серии «Мастерс» в Майами (США) освобождает дорогу по сетке Андрею Рублёву.

«То, что Зверев вылетел, — это неожиданно, но это освобождает дорогу Рублёву. Они были в одной части сетки. В целом Андрей в форме, Кецманович ему по зубам — должен его задавить и пройти далеко по турниру», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Зверев проиграл японскому теннисисту Таро Дэниэлу (97-я ракетка мира) во втором круге со счётом 0:6, 4:6 и покинул турнир. Рублёв в третьем круге турнира сразится с сербом Миомиром Кецмановичем. Игра состоится 26 марта, начало — не ранее 16:00 мск.