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Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь и покинула турнир в Майами

Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь и покинула турнир в Майами
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира).

Людмила Самсонова уступила китайской теннисистке со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6. Их встреча продлилась 3 часа 8 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Чжэн Циньвэнь 18 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 5 3
5 		7 7 6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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