Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь и покинула турнир в Майами

Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира).

Людмила Самсонова уступила китайской теннисистке со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6. Их встреча продлилась 3 часа 8 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Чжэн Циньвэнь 18 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.