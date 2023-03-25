Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь и покинула турнир в Майами
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира).
Людмила Самсонова уступила китайской теннисистке со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6. Их встреча продлилась 3 часа 8 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Чжэн Циньвэнь 18 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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