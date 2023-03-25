28-летняя Элина Свитолина опубликовала милое семейное фото
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала подборку фото из Монте-Карло (Монако) в окружении своего мужа француза Гаэля Монфиса и их дочери Скай.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ
Напомним, Элина Свитолина готовится к возвращению в тур после рождения ребёнка. В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.
В последний раз Свитолина выходила на корт 12 марта 2022 года. В данный момент она занимает 875-ю строчку в рейтинге WTA.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшие достижения на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.
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