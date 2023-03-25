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Елена Остапенко после матча на турнире в Майами пожаловалась на поведение зрителей

Елена Остапенко после матча на турнире в Майами пожаловалась на поведение зрителей
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко после матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) пожаловалась на фанатов.

«Большинство зрителей были против меня и иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна. Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это будто бы футбольный матч», – сказала Остапенко во время интервью на корте.

В матче третьего круга латвийская теннисистка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:2, 4:6, 6:3. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Клэр Лю (США) — Мартина Тревизан (Италия).

Призовой фонд женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы ребра.

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