Касаткина и Боузкова проиграли в первом круге турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с чешкой Марией Боузковой не смогли выйти в 1/8 финала турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/16 финала они уступили мексиканско-бразильскому дуэту Джулиана Олмос — Беатрис Аддад Майя.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Касаткина и Боузкова сделали три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнта. Их соперницы в свою очередь, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге Олмос и Майя сыграют с канадско-американским дуэтом Лейла Фернандес — Тейлор Таунсенд.

Действующими победителями турнира являются россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, который в финальном матче прошлого года обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизу Мертенс.