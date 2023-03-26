Касаткина и Боузкова проиграли в первом круге турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с чешкой Марией Боузковой не смогли выйти в 1/8 финала турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/16 финала они уступили мексиканско-бразильскому дуэту Джулиана Олмос — Беатрис Аддад Майя.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Касаткина и Боузкова сделали три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнта. Их соперницы в свою очередь, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем круге Олмос и Майя сыграют с канадско-американским дуэтом Лейла Фернандес — Тейлор Таунсенд.
Действующими победителями турнира являются россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, который в финальном матче прошлого года обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизу Мертенс.
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