Медведев прокомментировал победу над Карбальес-Баэной на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Роберто Карбальес-Баэной на турнире в Майами.

«После моего матча с Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще использовать этот укороченный удар. Мне всегда нравились дроп-шоты, но это не то оружие в моей игре, которое я собираюсь использовать 50 раз за матч. Вам нужно быть уверенным в этом ударе, и сегодня это сработало довольно хорошо», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В третьем круге турнира в Майами Медведев сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.