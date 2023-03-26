Медведев стал первым теннисистом в 2023 году, который одержал 25 побед в туре
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Россиянин Даниил Медведев стал первым теннисистом в 2023 году, которому удалось одержать 25 побед в туре, сообщается в «твиттере» TENNIS.
Напомним, Медведев успешно стартовал на турнире в Майами, одержав разгромную победу над испанцем Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:1, 6:2.
Медведев одержал 20-ю победу за последний 21 матч. На турнире в Индиан-Уэллсе россиянин прервал 19-матчевую победную серию, уступив в финальном матче испанцу Карлосу Алькарасу. До этого Медведев выиграл три титула подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае.
В третьем круге турнира в Майами Медведев встретится с представителем Словакии Алексом Молчаном, который ранее одержал победу над японцем Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:2.
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